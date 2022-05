Schooltas wint Cardijnprijs

Zele Politie­woord­voer­der en medestich­ter van Jean de la Moutarde Peter De Waele (59) overleden: “Als hij ergens voor ging, was het voor de volle 100%”

Voormalig pedofiliespeurder en politiewoordvoerder Peter De Waele is niet meer. Hij was al enige tijd ziek en overleed zondag in intieme kring. Ook in zijn thuisgemeente Zele was De Waele een gekend figuur in het verenigingsleven. Hij was jarenlang voorzitter van jeugdhuis Juvenes en stond mee aan de wieg van cultuurclub Jean de la Moutarde.

30 mei