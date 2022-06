School start vanaf volgend voorjaar met ‘Koerz’ om studenten meer kansen te kunnen geven

ZeleTijdens het schooljaar 2022-2023 start GO! talent met een nieuw uniek project genaamd Koerz. Het moet jongeren meer leren over ondernemerschap. “Koerz wordt een ontmoetingsplaats in een uniek kader, een broedplaats voor innovatief onderwijs, jong ondernemerschap en creativiteit, een uitzonderlijke plek in het hart van Zele”, zegt Hans Maes van Go Talent.

Koerz is enerzijds een verwijzing naar de speelplaats van de school, maar de ‘Z’ in de naam verwijst naar de gemeente waar het gemeenschapsonderwijs het nieuwe initiatief zal organiseren. Koerz is vooral bedoeld voor de creatief ondernemende jeugd, iets wat ze heel belangrijk vinden op de school. “KOERZ, biedt naast innovatief onderwijs ook ruimte voor meer dan één onderneming en wil een centrale ontmoetingsplaats worden voor gedreven studenten, lokale organisaties, creatieve ondernemers en hun klanten”, klinkt het.

In het unieke schoolgebouw krijgen de studenten van GO! talent en jonge startups alle ruimte om verder te groeien in zelfstandig en innovatief ondernemen. Zo wordt Mo-cyclette de vaste partner voor fietsen en fietsherstelling. Deze ruimte zal dus niet alleen dienst doen als atelier, maar ook als praktijkruimte voor de nieuwe opleiding fietshersteller en fietsinstallaties die ook start in 2022. Er zullen verschillende ondernemers volgend jaar aanwezig zijn op de school die de leerlingen betere leerkansen en of werkkansen moeten bieden. “Koerz vormt op die manier een verlengde van het praktijklokaal. Zo zetten we een stap dichter naar een brede school en hybride leeromgeving. Daarbij krijgen jonge ondernemers de mogelijkheid om hun start-up te doen groeien op een toplocatie”, aldus Hans.

Koerz is niet de enige vernieuwing die plaatsvindt op de school tijdens het nieuwe schooljaar. Vanaf september 2022 opent de nieuwe kinderopvang, onder leiding van OKO&CO. De opvang zal plaats bieden aan 18 kinderen. “Deze samenwerking zet in op de doorgaande lijn en zorgt voor een warme overdracht naar het basisonderwijs GO! Bunderbos”, klinkt het “Uniek in dit verhaal is opnieuw de link met het onderwijsaanbod van GO! talent. Leerlingen van de opleiding Kindzorg of Begeleider in de kinderopvang kunnen praktijklessen onmiddellijk omzetten in praktijkervaring, en daar kan iedereen bij winnen", besluit de school.

