School Durmen viert 150-jarig bestaan met boek en feest: “Amper 50 jaar geleden meisjes en jongens nog apart”

Lokeren Lokeren stelt migratie­rap­port voor van 1945 tot nu: “Eerste groep arbeidsmi­gran­ten kwam uit Spanje”

In de Torenzaal heeft de Stad Lokeren een nieuw rapport voorgesteld over de migratie in de Durmestad tussen 1945 en 2020. Het rapport bundelt de onderzoekstudie van Dr. Jozefien De Bock, een specialiste in historisch migratieonderzoek, in opdracht van het Stadsmuseum. “Dat Lokeren de thuisbasis is van een grote Turkse en Marokkaanse gemeenschap is bekend, maar weinig mensen weten dat Spanjaarden de eerste en grootste groep gastarbeiders waren”, klinkt het.

23 mei