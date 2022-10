Sabine Van Laere (Open Vld) vervangt Gelorini in gemeenteraad.

Van Laere is in Zele gekend als bazin van het Volkscafé den TGV in de Zeelse stationsbuurt. De Zeelse is geboren en getogen in de wijk Durmen. “Ik zal mij volop inzetten om mij te bewijzen voor de Zelenaar. De opvolging rond het circulatieplan wordt zeker één van mijn prioriteiten”, aldus het nieuwe gemeenteraadslid. Van Laere is overigens niet aan haar proefstuk toe, ook in het verleden zetelde ze al even in de Zeelse gemeenteraad.