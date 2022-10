Rookontwikkeling in technische ruimte van woonzorgcentrum, situatie snel onder controle

De rookontwikkeling in de technische ruimte werd opgemerkt omstreeks 19.00 uur zaterdagavond. De brandweer van Zele en Berlare werd verwittigd en ook verschillende ambulances en de MUG kwamen meteen ter plaatse. Uiteindelijk werd het medisch interventieplan snel afgeblazen want de situatie was meteen onder controle. In de technische ruimte waar de wasmachines stonden was er rookontwikkeling waargenomen, maar er bleek uiteindelijk niets aan de hand te zijn. Er werd een grondige controle uitgevoerd in het hele gebouw. Alle bewoners bleven heel die tijd op hun kamer.