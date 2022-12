Rhetorika en DenAppel houden benefiet tegen kansarmoede: “Nooit meer Zinken’

Hamme Vuurwerk­ver­bod tijdens oudejaars­nacht in Hamme

In Hamme zal er tijdens oudjaar geen vuurwerk meer mogen afgevuurd worden in de straten. Tot vorig jaar was dit nog wel toegelaten tussen 23 uur en 1 uur ‘s nachts, maar nu is ook dit verboden. De politie zal ook controleren op de handhaving van de beslissing.

