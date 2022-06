Repair Café in Henri Van Daele-centrum

Lokeren Bewoners Hoedhaar krijgen brief na vastgestel­de kwikvervui­ling in wijk

In samenspraak met de stad heeft intercommunale Interwaas een bewonersbrief verspreid in de Hoedhaarwijk na dat het nieuws bekend raakte over een verhoogde kwikconcentratie in de toplaag van een 10-tal bouwpercelen.

4 juni