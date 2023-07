Dulle Dorpsdagen zorgen opnieuw voor drie dagen feest

In Heikant in Zele vinden eind juli opnieuw de Dulle Dorpsdagen plaats. Drie dagen lang staan er tal van activiteiten op het programma. “Dit jaar staat alles in het teken van de noorderburen, en brengen we een ode aan Oranje Boven", klinkt het.