RBS drie jaar langer op digitale radio DAB+

Vlaams minister van Media Benjamin Dalle bevestigde via zijn sociale mediakanalen dat het proefproject om lokale zenders digitaal te kunnen beluisteren, met drie jaar wordt verlengd. “Na één jaar proefdraaien met DAB+ zijn de ervaringen van de lokale zenders duidelijk positief. Dat vertelden ze me via een online meeting. Daarom verlengen we de proefprojecten voor drie jaar”, aldus Dalle.



RBS is een regionale omroep met FM-antennesites in Dendermonde, Zele en Berlare, maar ook met digitale radiosites in Gent, Aalst en Sint-Niklaas waardoor bijna provinciale uitzendingen kunnen gerealiseerd worden via de ether, maar de radiozender kan dus ook beluisterd worden via DAB+ of online streaming.