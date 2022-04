Rappers ‘Zilse Zatteklap’ bezingen ‘Zele City’ op eerste plaat: “Begonnen als grap”

Dendermonde Gereno­veerd ‘Peird van ‘t Keer’ officieel voorge­steld en gedoopt en klaar voor Rosse Buurten­stoet

Op het Keur in Dendermonde is zondagnamiddag het ‘Peird van 't Keer’ officieel gedoopt en voorgesteld. Het paard stond jarenlang te verkommeren, maar kreeg nu een tweede leven, en zal later deze maand meelopen in de Rosse Buurtenstoet naar aanloop van het Ros Beiaard in mei.

