Publieke tentoonstelling Pleinenroute Zele

De gemeente Zele gaf Atelier Horizon enkele maanden geleden de opdracht na te denken over de toekomst van de Zeelse pleinen. Eind februari bezocht de participatiebus alle betrokken pleinen en vroeg de Zelenaar om suggesties en ideeën. Ook de Zeelse scholen gingen aan de slag. Dat resulteerde in eerste ontwerpen. Die worden nu aan het grote publiek getoond in De Wiek.

Het gemeentebestuur van Zele wil de Zeelse dorpskern volledig opwaarderen. Pleinen en straten creëren waar de Zelenaar zich thuis voelt en met trots over vertelt, dat is het opzet. Het Stationsplein, het Torenhof, het Julie Billiartplein, de Kouter, de Markt en de Zandberg. Allemaal hebben ze een zeer uitgesproken karakter en hebben ze nood aan een grondige renovatie en vergroening.

Het ene plein na het andere zal de komende jaren worden aangepakt. Het markplein is alvast het eerste onderdeel van de Pleinenroute dat een volledige make over zal krijgen. Tegen 2024 zal de Markt autoluw worden heringericht.

Vrijdag 3 juni is er van 16 uur tot 21 uur een tentoonstelling die doorlopend open is. Het ontwerpbureau is permanent aanwezig. Om 16.30 uur en om 19 uur is er een presentatie in de zaal van de Wiek, inclusief vraag- en antwoordsessie.