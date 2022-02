PORTRET. ‘Modern rederijker’ Stijn De Paepe (42) overleden: “Hij combineerde enorme taalvaardigheid met vlijmscherp intellect”

ZeleDe Zeelse dichter en ‘modern rederijker’ Stijn De Paepe is dinsdag overleden aan kanker. Dankzij zijn rubriek ‘Dagvers’ in De Morgen vergaarde zijn scherpe pen bekendheid in heel Vlaanderen. In Zele stond De Paepe bekend als een geëngageerd man met een hart voor zijn thuisgemeente. “Hij was een sterkhouder van onze toneelvereniging. Zowel voor als achter de schermen”, zegt Frank Van Mossevelde van Theater Rhetorika.