Politiewoordvoerder en medestichter van Jean de la Moutarde Peter De Waele (59) overleden: “Als hij ergens voor ging, was het voor de volle 100%”

waasmunster BELOOFD IS BELOOFD. Wanneer opent het nieuwe gemeente­huis? Wat is de toekomst van de site Hoogendon­ck?

De bestuursperiode van uw gemeentebestuur is ruim halfweg. Tijd voor een evaluatie. Komt er iets in huis van de prioriteiten die in 2018 werden gesteld? We selecteren vijf beloftes van het schepencollege, zochten uit wat er al gerealiseerd is en wat er nog op de plank ligt. Vandaag: Waasmunster, dat burgervader Michel Du Tré na zijn overlijden verloor aan het begin van de legislatuur. Zijn opvolger Jurgen Bauwens wil zijn erfenis verderzetten met de Meermin-site als paradepaardje.

