Politiewoordvoerder en medestichter Jean de la Moutarde Peter De Waele (59) overleden: “Als hij ergens voor ging, was het voor de volle 100%”

Daknam Natalie opent ‘Fleurs arrosées’ in Middendam (Daknam): “Plek in het groen om te genieten”

Aan de Middendam in Daknam kan je sinds kort elke zaterdag terecht vanaf 14 uur in ‘Fleurs arrosées’. “Het is een plek in het groen om te genieten, maar we organiseren ook bloemenworkshops en picknicks”, zegt initiatiefnemer Natalie Cornelis.

28 mei