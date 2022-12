Politie rijdt voertuig met Nederlandse nummerplaat klem na achtervolging van meer dan 80 kilometer

Het was rond 16.30 uur vanmiddag dat een voertuig met Nederlandse nummerplaten werd klemgereden op de Europalaan in Zele, vlak na de afrit van de autosnelweg. Het was de politie van Knokke-Heist en de federale politie die het voertuig konden klemrijden na een hele lange achtervolging van meer dan 80 kilometer. In het voertuig zaten meerdere personen die allemaal gearresteerd zouden zijn en meegenomen door de politie. Wat de reden is van de achtervolging is op dit moment nog onduidelijk. De politie van Knokke-Heist wil geen enkele informatie kwijt over de achtervolging. De politie van Zele nam zelf niet deel aan de interventie maar kan wel bevestigen dat het incident eindigde op hun grondgebied.