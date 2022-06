Politie rijdt 16-jarige straatracer met leeftijdsgenoot klem na korte achtervolging

Een burger maakte afgelopen dinsdag melding van de racer in de Collegestraat. Een ploeg kwam meteen ter plaatse en zag nog net hoe het voertuig aan hoge snelheid uit de Collegestraat reed. De politie reed hem achterna en deed teken om te stoppen, maar daar had de bestuurder geen oren naar. Hij sneed de pas af van het voertuig en er volgde een korte achtervolging. Het voertuig kon onderschept worden, waarna de politie vaststelde dat het een minderjarige was die achter het stuur zat. Hij reed op dat moment rond met de wagen van zijn moeder. Hij was niet in het bezit van enig rijbewijs. Het voertuig werd in beslag genomen door het parket.