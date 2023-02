Politie neemt verwaarloosde honden in beslag na melding

Lokeren “Publieke zwemvijver in Park Ter Beuken?”: Stad bevraagt Lokeraars over toekomst stationsom­ge­ving

Om de buurt voor en achter het treinstation in Lokeren aangenamer en meer uitnodigend te maken, gaat de stad een plan uitwerken. Lokeraars krijgen de kans om hun zegje te doen via een participatiemoment en bevraging. “Een groen verbinding tussen de voor- en achterkant van het station en de vijver in park Ter Beuken herbestemmen tot een publieke zwemvijver zijn opportuniteiten”, zegt schepen van Omgeving Filip Liebaut (CD&V).

