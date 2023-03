Politie haalt straatracers die snelheden tot 140 kilometer per uur halen het verkeer

De feiten speelden zich af op de N41 aan de Zevensterrenstraat in Zele. Daar betrapte de politie de twee racers die snelheden haalden tot 140 kilometer per uur waar er slechts 90 is toegelaten. Er werd een proces-verbaal opgemaakt en beide bestuurders zullen zich later waarschijnlijk nog moeten verantwoorden.

Op zaterdag 18 maart werden er snelheidscontroles uitgevoerd op verschillende locaties. In de Molenstraat in Berlare werden 251 voertuigen gecontroleerd, waarvan 74 bestuurders te snel reden. In de Alois De Beulelaan te Zele reden 59 van de 167 gecontroleerde voertuigen te snel. Op de Emiel Hertecantlaan in Berlare werden 503 voertuigen gecontroleerd, waarvan 19 in overtreding waren. Op de Lokerenbaan in Zele tenslotte controleerden ze 179 voertuigen, waarvan 14 bestuurders te snel reden.