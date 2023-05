Pas aangeplante boompjes door gemeente meteen vernield door vandalen

Ontwerp voor wandelpro­me­na­de op Durme in Lokeren klaar: “Werken starten in 2024”

De stad gaat een wandelpromenade optrekken op de Durme tussen de Grote Kaai en de museumbrug aan de Markt. De werken starten in 2024. “In een ver verleden werd de Durme in onze stad weggemoffeld door overstromingsproblemen. Vandaag willen we de troeven van een waterloop in het centrum van onze stad uitspelen”, zegt schepen van Omgeving en Stadsvernieuwing Filip Liebaut (CD&V).