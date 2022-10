Parkeerbedrijf start op 1 november met parkeercontroles in centrum Zele: “Pas boetes vanaf 12 november”

Gekoppeld aan het nieuwe circulatieplan was het de intentie van het Zeelse gemeentebestuur om deze zomer al te starten met een nieuw parkeerbeleid, maar trage aanbestedingsprocedures gooiden roet in het eten. Vanaf dinsdag 1 november is het echter zover. Vanaf dan gaat de nieuwe concessie met parkeerbeheerder Indigo in.

Enkel kleingeld

Tot nu werden de controles uitgevoerd door de gemeenschapswachten, maar bij gebrek aan mankracht, werden die controles slechts zeer sporadisch ingepland. “Met een nieuw parkeerbeheersysteem willen we de parkeerrotatie in het centrum verhogen op maat van een ambitieus handelsapparaat”, zegt burgemeester Hans Knop (CD&V). Het is de middenstand immers een doorn in het oog als de parkeerplaatsen in hun nabijheid worden ingenomen door wagens die er een hele dag staan, waardoor klanten niet of moeilijker aan hun zaak kunnen parkeren. Het nieuwe parkeerbeleid moet daar verandering in brengen.

Nieuwe parkeerautomaten

Vanaf 1 november zullen de Indigo-parkeerwachters in het straatbeeld te zien zijn. Tot 11 november beperken ze zich tot sensibiliseren. Nadien mogen overtreders zich aan een boete verwachten. Wie de eerste maanden een boete wil vermijden zal echter klein geld op zak moeten hebben. Aan de verouderde parkeerautomaten in Zele kan je enkel betalen met munten of het intussen al lang inactieve Proton-systeem. Wie een retributie krijgt, moet in de betalende zone momenteel 9 euro betalen, in de blauwe zone is dat 18 euro. “Het is hoog tijd om ook ons parkeerbeleid de 21e eeuw binnen te loodsen. Dat betekent betere controle, maar ook digitale betaalmogelijkheden”, zegt schepen van Financiën en Digitalisering Thomas Bauwens (CD&V). “In eerste instantie blijven de oude parkeerzones en -tarieven behouden. Na enkele maanden volgt een evaluatie en worden eventuele aanpassingen aan de tarieven doorgevoerd.” Volgend voorjaar worden de oude parkeerautomaten vervangen door nieuwe. Dan zal het ook mogelijk zijn om te betalen via elektronische betalingsmiddelen, een SMS en een parkeerapp.

Volledig scherm Aan de oude parkeerautomaten kan je enkel met munten betalen. © Geert De Rycke

Geen heksenjacht

Schepen Bauwens benadrukt dat er geen heksenjacht wordt georganiseerd. “De financiële afspraken die we met de parkeerbeheerder maakten, zorgen ervoor dat het bedrijf er geen belang bij heeft om constant op de loer te liggen om toch maar zoveel mogelijk foutparkeerders te betrappen. Zij werken aan een forfaitbedrag. Het doel van dit partnerschap is een efficiëntere werking van onze handelskern op het vlak van verkeer en parkeren.”

