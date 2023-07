Oxfam wereldwinkel verhuist naar nieuw pand en is gesloten tot eind juli

Wist je dat... Dendermon­de vroeger een burcht op een eiland had? Ontdek opmerkelij­ke geschiede­nis van stad in nieuwe podcast

Om Dendermonde nog meer op de kaart te zetten, pakt de Dienst Toerisme uit met een nieuw initiatief: een podcast. Burgemeester Piet Buyse duikt met een reeks interessante gesprekspartners in de rijke geschiedenis van de stad. Pijnder Jern Vermeiren is één van hen en heeft het over de watergebonden geschiedenis van de stad.