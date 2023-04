Oppositie stelt vraagtekens bij erkenningsaanvraag moskee

Van modeltrein­tjes kijken in Sint-Niklaas tot een vleugje opera in Beveren: onze weekend­tips voor het Waasland en Dendermon­de

Modeltreinen met bijhorende maquettes ontdekken? Zin in een vleugje opera? Of toch liever wat natuur meepikken? Het kan dit weekend weer allemaal in de regio Dendermonde en Waasland, want er is weer vanalles te beleven. Onze tips voor het weekend van zaterdag 15 en zondag 16 april op een rij.