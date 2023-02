Open Vld neemt aankoopbeleid gemeentebestuur op de korrel

Open Vld baseert zijn bevindingen naar eigen zeggen op basis van klachten door burgers, visuele waarnemingen van e-commerceleveringen aan het gemeentehuis en een intern onderzoek van financiële bewegingen. “De voorbije twee jaren is er voor meer dan 30.000 euro gespendeerd aan internetbedrijven”, stelt Roosenboom. “Dit kan niet door de beugel. In tijden van Corona, waarbij onze Zeelse Lokale Handelaars het supermoeilijk hebben, moet het Zeelse Gemeentebestuur niet rond de pot draaien. Een Koffiemolen van 59 euro, een eenvoudige GSM, een kabeltje, een bureaustoel, daar hoeft men geen openbare aanbesteding voor uit te schrijven, maar kan men éénvoudig bij de winkel achter de hoek of naast de deur bestellen.”

Strikte regels

Bij de meerderheid zijn ze het niet eens met die lezing. “Een lokaal bestuur is gebonden aan strikte regels bij aankopen om favoritisme te vermijden. Aankopen zonder meer toewijzen aan lokale handelaars kan niet, maar toch blijkt uit een analyse van de aankopen in de huidige bestuursperiode dat de gemeente Zele beduidend meer lokaal aankoopt dan voorheen”, stelt schepen Bauwens. “De gemeente spendeerde de afgelopen 4 jaar meer dan 20,4 miljoen bij Zeelse ondernemingen. Dat gaat over zowel investeringen als dagelijkse uitgaven. Dat bedrag vertegenwoordigt 31,18% van de totale uitgaven in investeringen en dagelijkse uitgaven. In de vorige legislatuur werd er 11,2 miljoen gespendeerd bij lokale ondernemingen, ofwel 15,9% van de totale uitgaven in investeringen en dagelijkse uitgaven.

Offerte opmaken

Schepen van Lokale Economie Jos Withofs vult aan. “Dat komt doordat we lokale ondernemers zoveel mogelijk stimuleren deel te nemen aan prijsvragen en aanbestedingen van de gemeente,” vult schepen van Economie en Middenstand Jos Withofs aan. “Als we weten dat een lokale ondernemer een product of dienst aanbiedt waarnaar we op zoek zijn, zullen we altijd vragen om offerte op te maken.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.