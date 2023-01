Open Vld kritisch voor privatisering dienstenchequebedrijf

Zele Wagen knalt geparkeer­de oplegger zes meter vooruit: bestuurder (33) overleeft zware klap niet

Op de Europalaan in Zele is maandagochtend een 33-jarige bestuurder om het leven gekomen bij een verkeersongeval. De bestuurder reed met zijn Mercedes met zeer hoge snelheid tegen een geparkeerde oplegger. De man was op slag dood. Politie en parket kwamen ter plaatse om een onderzoek te starten naar de oorzaak van het ongeval.

16 januari