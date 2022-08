Open Vld bezorgd over Zeelse gemeentefinanciën

Tijdens de laatste gemeenteraad voor de zomerstop verwees raadslid Marc Verberckmoes (Open Vld) naar een studie van Belfius waaruit moest blijken dat dat de gemeentefinanciën dit jaar een nog grotere schok te verwerken krijgen dan tijdens de coronperiode. “De gemeente Zele zal hier niet aan ontsnappen”, stelde Verberckmoes. “Vooral de exploderende stijging van de loonkost- en energiefactuur en de duur oplopende investeringen in bouwprojecten, en het beheersen van de Oekraïne-imigratie, beloven stevig in te hakken op de gemeentebudgettering. Ook in het verleden kwamen we al tussen omtrent de besteding van de middelen”, stelt raadslid Geert Roosenboom (Open VLD). “Het afslanken, uitstellen of afbouwen van prestigieuze bouwprojecten, maar ook een denkoefening omtrent toekomstige belastingverhogingen (ondanks het feit dat de levensduurte ook in onze Zeelse gezinnen onrustbarend stijgt ), liggen ongetwijfeld al bij deze meerderheid in het verschiet. We hebben in het verleden al gewaarschuwd voor een tsunami aan kosten en gewezen op voorzichtig omspringen met centen, evenwel heeft men de boodschap niet goed begrepen.”

Open Vld stelt dat de huidige meerderheid door het vorige bestuur (met Open Vld) een spaarpot erfde van 9,9 miljoen euro, maar dat er budgettair nog slechts 1,15 miljoen overblijft. “Door een stevige gemeentelijke aanwervingspolitiek tijdens deze legislatuur, een hoog oplopende loonkost in ons politiekorps, het focussen op prestigieuze investeringsprojecten zoals ondergrondse parkings e.d., stelt zich in deze context een nijpende financieringsvraag”, klinkt. “Indien men nu niet ingrijpt, vrezen we een stevige verhoging van de belastingdruk”, aldus de Open Vld-fractie.

“Cijfers kloppen niet”

Schepen Thomas Bauwens (CD&V) veegt de kritiek van Open Vld van tafel. “De cijfers die de Open Vld-fractie meegeeft kloppen niet. Tijdens de toelichting van de financieel directeur en mezelf is er duidelijk gezegd dat het overschot voor 2021 ongeveer 5 miljoen bedraagt en de totale buffer nu 20 miljoen sterk is. Stellen dat er maar een buffer van 5 miljoen overblijft is dus helemaal verkeerd. Verder is het zo dat elke gemeente door de huidige economische context gedwongen wordt om na te denken over de geplande uitgaven, net als elke andere gemeente, elk bedrijf en elke Zelenaar. Wij hebben bij het begin van deze legislatuur een ambitieus investeringsplan voorgesteld en we zullen eind deze maand bekijken of we investeringen moeten verschuiven in de tijd om alles betaalbaar te houden. Als ik mag kiezen tussen een meerjarenplan met ambitie dat gemeenschapsgeld herinvesteert in de gemeente of een meerjarenplan zonder ambitie dat belastinggeld oppot, kies ik altijd voor het eerste.”

“De gemeente is geen bank en deze meerderheid wil het belastinggeld van de Zelenaar herinvesteren in onze gemeente”, gaat Bauwens verder. “En dat is broodnodig, want de voorbije 20 jaar heeft onze gemeente op heel wat vlakken een enorme achterstand opgelopen. In tegenstelling tot de Open Vld-fractie die vorige legislatuur de belastingen heeft opgetrokken en er de Zelenaar niets voor in de plaats heeft gegeven zullen wij dat niet doen. Laat dan ook duidelijk zijn: in tegenstelling tot wat Dhr. Roosenboom insinueert: er komt géén belastingverhoging. Het is onnodig om de Zelenaar ongerust te maken op basis van fake news. We zullen ook in de toekomst verstandig met de Zeelse financiën omspringen zonder de volgende bestuursmeerderheid in gevaar te brengen. Dat doen we door elke uitgave tegen het licht te houden en niet door belastingen te verhogen.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.