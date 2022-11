Oost-Vlaamse grasexperten leggen WK-voetbalvelden in Qatar aan: “Zo’n 20 miljoen kunstvezels per veld”

Grembergen Rookontwik­ke­ling op bovenver­die­ping van woning na slecht werkende schouw

In de Vijfbunderstraat in Grembergen is donderdagnamiddag in een woning een brand ontstaan die heel wat rookontwikkeling veroorzaakte. De brandweer van Dendermonde en Hamme kwamen ter plaatse en hadden alles snel onder controle.

17:09