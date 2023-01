OLVI-PiusX brengt met raamgedichten eerbetoon aan oud-leerling Stijn De Paepe

“We gingen aan de slag met de vele prachtige gedichten van Stijn de Paepe. Op deze manier kwamen onze leerlingen niet alleen in contact met zijn vele gedichten, zo worden ook uitgedaagd om anders om te gaan met taal. De leerlingen van het 1e en het 3e jaar werken met de gedichten van Stijn op een creatieve manier. Ze werken ze uit als raamgedicht en zetten woorden om in beelden of emoji’s. Ze maken ook parallelgedichten waarbij de vorm dezelfde is, maar de inhoud verschillend. Een fijne kennismaking met poëzie”, zegt leerkracht Jolien van Erdeghem. “De leerlingen van 4, 5 en 6 gieten de actualiteit dan weer in versvorm. Zo maken ze bijvoorbeeld een sonnet, met een eigen visie erin verwerkt. Vergelijkbaar met de dagverzen die Stijn de Paepe dagelijks in de Morgen schreef. Ook voor hen een uitdagende opdracht, maar boven alles een fijne manier om met taal om te gaan.”