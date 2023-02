Olvi-Pius X Zele verkoopt croques voor Kom op Tegen Kanker

Michel Van den Brande komt zijn bedrijf verdedigen in rechtbank: “Ik kan toch niet opdraaien voor de dommigheid van anderen”

Michel Van den Brande (61) is vanochtend in de rechtbank van Dendermonde verschenen. Er hangt zijn stellingbouwbedrijf Kontrimo een boete van 16.000 euro boven het hoofd voor het schenden van de veiligheidsmaatregelen bij zijn personeel. Van den Brande ging in de hem gekende stijl voor de vrijspraak: “Ik kan me toch niet in honderd stukken kappen om overal tegelijk te zijn?”