OLVI-Pius X vernieuwt machinepark

“Het bezoeken van beurzen, opvragen van offertes, samen met leerkrachten en schoolbestuur analyseren welke aankoop er zal gebeuren, is een werk van meerdere maanden”, zegt Teugels. “Naast de nieuwe draaibank en freesmachine kunnen we door een goede samenwerking met één van onze stagebedrijven een hoogwaardige draaibank tweedehands aankopen. Samen met een degelijke opleiding voor onze leerkrachten zijn we gewapend om onze richtingen Mechanische Vormgevingstechnieken en Werktuigmachines degelijk aan te bieden. We gaan er van uit dat deze inspanningen ook door onze partners en omliggende bedrijven geapprecieerd zullen worden. Omdat we adequaat opgeleide jonge mensen afleveren op de arbeidsmarkt.”