Nieuwe Martial Arts-club in Zele

Woning tijdelijk onbewoon­baar na brand in keuken: Vlammen sloegen net naar buiten bij aankomst brandweer

In de Van Langenhovestraat in Sint-Gillis-bij-Dendermonde is er in de nacht van zaterdag op zondag een brand uitgebroken in een woning aan de achterkant. Het was een pot op het vuur die de brand veroorzaakte. De brand was overgeslagen naar de dampkap en zorgde al voor vlammen bij aankomst van de brandweer.