Nieuw recyclagepark in Wijnveld opent begin januari: “Veel gemakkelijker afval lossen dankzij verzonken containers”

Afvalintercommunale IDM en een delegatie van het gemeentebestuur zorgden afgelopen zondag al voor een officiële opening van het park. De eerste spadesteek ging begin dit jaar in de grond. Buurtbewoners konden in primeur al eens kennismaken met de nieuwe werking van het park. Voortaal zal ook in Zele het afval gewogen worden via geijkte weegbruggen en worden aangerekend op de afvalfactuur volgens het DIFTAR-principe van ‘de vervuiler betaalt en de sorteerder belonen’. Dat systeem wordt nu al toegepast in Zele bij de ophaling van de groene GFT- en grijze restafvalbakken. Hoe minder afval je brengt, hoe minder je dus betaalt. Elke gezin krijgt jaarlijks 500 kilogram afval, gratis aan te leveren (recycleerbaar en niet-recycleerbaar).

Voortaan ook grofvuil

Omdat het recyclagepark veel groter is dan zijn voorganger kunnen Zelenaars er voortaan ook grofvuil binnenbrengen. Dat is betalend vanaf de eerste kilogram aan de prijs van 0,20 euro per kilogram. Het recyclagepark van Zele is nog steeds op afspraak te bezoeken. De afspraakvrije dag op dinsdag, blijft behouden. Ook bedrijven kunnen dan langskomen, tijdens de openingsuren. Bedrijven dienen wel een badge aan te vragen via de milieudienst van Zele aan 25 euro per stuk.