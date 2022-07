N-VA vangt bot met vraag voor directe invoering gele doos: “Eerst overleg nodig binnen Eerstelijnszone”

Zele Gemeente opent zoektocht naar private parkeerbe­heer­der: “Aangepast parkeerbe­leid essentieel voor handels­kern”

Op de Zeelse gemeenteraad heeft de meerderheid het licht op groen gezet om een private beheerder aan te stellen om het lokale parkeerbeleid te handhaven. De parkeerwachters zullen al over enkele weken aan de slag gaan. “Een adequaat parkeerbeleid is cruciaal in een moderne handelskern”, zegt burgemeester Hans Knop (CD&V).

