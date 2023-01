N-VA dringt aan op nieuwe ramen en deuren voor gemeenteschool

In het kader van de besparingsronde die de meerderheid doorvoerde, werd de vervanging van de ramen en deuren van de gemeenteschool uitgesteld. Volgens Van Cauteren laat de meerderheid kansen liggen omdat er een versnelde subsidiëring mogelijk is. “Ik informeerde bij het kabinet van Vlaams Minister Ben Weyts (N-VA) en vernam dat er versnelde subsidiemogelijkheden zijn voor het vervangen van buitenschrijnwerk. Hier zijn geen zware administratieve dossiers aan verbonden en de werken kunnen zeer snel uitgevoerd worden. Vermoedelijk was de meerderheid hier niet van op de hoogte, maar ik zal dit signaleren en hopelijk tekenen ze hier alsnog op in. De zware besparingsronde komt er onder andere doordat de energiekosten maal vier gegaan zijn. Het niet vervangen van de buitenramen en -deuren van de gemeenteschool is dus in deze geen logische keuze. Het zou immers een enorme besparing op de energiekosten opleveren.”

“De subsidies werden in het leven geroepen om de luchtkwaliteit in de klassen aanzienlijk te verbeteren tijdens de COVID-19-periode. Het versneld vervangen van het buitenschrijnwerk is dus niet alleen energiebesparend, het zal ook de luchtkwaliteit van onze kinderen verbeteren. Het is bewezen dat een te hoge CO2-concentratie een negatief effect heeft op de leerprestaties van de leerlingen. We roepen dus op om hier zo snel mogelijk werk van te maken”, besluit Van Cauteren

Nieuwe kleuterschool

Bij het gemeentebestuur geven ze een andere lezing van het dossier. “De subsidie voor het vervangen van ramen en deuren in onze school zou zeer welkom zijn, alleen laat de structuur van ons schoolgebouw het niet toe om erop in te tekenen. Om het buitenschrijnwerk te vervangen moet tegelijk de ganse buitenschil van het gebouw worden aangepakt. Dat is technisch een stuk complexer dan gewoon ramen en deuren vervangen”, zegt schepen van Onderwijs Tineke Lootens (CD&V). “Komt daarbij dat binnenkort de bouw van onze nieuwe kleuterschool van start gaat. Zo’n project is onmogelijk te combineren met een totaalrenovatie van de lagere school. In het gebouw van de lagere school worden immers ook onze kleuters opgevangen tijdens de bouwwerken. De wachttijd voor subsidiëring van schoolgebouwen bedraagt 8 à 10 jaar. Daarom dienden we al in 2019 een subsidiedossier in voor een nieuwe kleuterschool én de renovatie van de lagere school. De kleuterschool prefinancieren we met eigen middelen, voor de lagere school is het wachten op middelen vanuit Vlaanderen. We zouden ook liever sneller schakelen, maar we willen niet het risico lopen te kiezen voor een oplossing, die maakt dat alles binnen een paar jaar misschien moet worden overgedaan. Wat niet betekent dat we niet alert zijn voor de energie-efficiëntie in ons schoolgebouw. Door het beter afstellen van de installaties zagen we het energiegebruik de laatste maanden dalen met maar liefst 35%.”