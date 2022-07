N-VA deelt gele rozen uit voor 11 juli-viering

Miranda Van Eetvelde, voorzitter N-VA Zele licht toe: “Mensen kwamen genieten van een ijsje of van onze eigen cocktail ‘de leeuwentemmer’. Ook Vlaams minister Matthias Diependaele kwam langs om iedereen een fijne feestdag te wensen. We hebben genoten van de vele enthousiaste reacties.”

“Het mooie weer bracht iedereen in vakantiemodus. Na het woelige politieke jaar hopen we dat iedereen kan genieten van de zomer zodat we in september opnieuw op een constructieve manier aan politiek kunnen doen. Tot slot wil ik onze bestuursploeg bedanken voor de geweldige samenwerking. Onze eerste activiteit met het nieuwe bestuur was een daverend succes. Het is leuk om een goed team te kunnen vormen”, besluit Van Eetvelde.