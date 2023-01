Mysterie rond diefstal van een ‘Michelangelo’ uit Vlaamse kerk duurt nu al vier jaar: “Of de Italiaanse kunstexperte er voor iets tussen zat? Wie weet”

Moerzeke/Kastel Corona zorgde voor lang uitstel, maar carnaval trekt eindelijk opnieuw door straten in Kastel: “Zo hard naar uitgekeken”

Op zondag 19 februari zal het opnieuw vier dagen lang feest zijn in de straten van Kastel en Moerzeke. Voor de 53ste keer in de geschiedenis zal de stoet dan door de straten trekken, en dit is intussen al twee jaar geleden door de coronaperikelen. “De kameraadschap hier is bijzonder groot, en we gaan er een heel leuk feest van maken", zegt prins David.

11:24