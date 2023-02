Muzikaal duo Peter en de vos herdenkt Stijn De Paepe 1 jaar na overlijden met single: “Eerbetoon aan warme persoonlijkheid”

Zele/LievegemHet is vandaag exact één jaar geleden dat ‘modern rederijker’ Stijn De Paepe uit Zele overleed aan de gevolgen van kanker. Om zijn nagedachtenis in ere te houden schreven Peter Boone en Fran Devos een nieuwe single met een liedjestekst die Stijn naar het Nederlands had vertaald.

Stijn De Paepe was binnen en buiten Zele enorm geliefd. Recent nog zette zijn voormalige school Pius X zijn werk in de verf. Tijdens de week van de poëzie verschenen raamgedichten op de vensters van de schoolcampus. En ook de bibliotheek van Zele lanceerde afgelopen zomer een online poëzieproject ‘Een stem in je hoofd – Gedicht van de week’ waaraan verschillende bekende en minder bekende Zelenaars hun medewerking verleenden. Ook buiten zijn thuisgemeente is de dichter, die bij het grote publiek bekend raakte met zijn dagverzen die hij maakte voor de krant De Morgen, duidelijk nog lang niet vergeten.

Twitter

“Ik ben een fervent Twitteraar en zo raakte ik in contact met Stijn”, zegt Fran Devos, die afkomstig is van Lievegem in het Meetjesland. “Een bevriend muzikant Filip goot zijn knappe teksten in muziekvorm en vroeg of ik een tweede stem wou doen. Stijn pikte dat op en zo ging de bal aan het rollen. Enkele maanden voor zijn overlijden stuurde Stijn mij en Peter een vertaling van het nummer ‘Both Sides Now’ van Joni Mitchell”, vertelt Fran. “We brachten het nummer op basis van Stijns vertaling vorig jaar op 2 februari live op Radio Nostalgie in het kader van de Week van de Belgische Muziek, maar het werd een heel zenuwachtige en emotionele uitvoering omdat we toen al wisten dat het helemaal niet goed ging met Stijn.”

Volledig scherm Stijn De Paepe © Geert De Rycke

Studioversie

Fran en Peter beslisten om verder aan het nummer te sleutelen. “Via de berichtjes die we uitwisselden leerde ik Stijn kennen als een warme persoonlijkheid. Daarom wilden we hem op 22 februari 2023, één jaar na zijn dood, postuum trakteren op een beter uitgewerkte studioversie van het nummer ‘Achteraf’.” Fran hoopt dat ook zijn familie troost kan putten uit het nummer. “Ik ben zelf mijn mama verloren aan kanker toen ik 10 jaar oud was. Ik begrijp dus een beetje het verlies dat zijn dochters moeten meemaken. Ook voor hen hebben we dit nummer gemaakt.”

Het nummer ‘Achteraf’ is te beluisteren via verschillende streamingkanalen waaronder Spotify.

