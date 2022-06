Motorrijders rijden elkaar aan in zelfde richting en komen zwaar ten val: twee gewonden naar ziekenhuis

Lokeren GO! Basis­school Klim Op breidt capaciteit uit met 45 plaatsen

GO! basisschool buitengewoon onderwijs Klim Op kan rekenen op capaciteitsmiddelen van de Vlaamse regering voor 45 extra plaatsen. In totaal trekt de regering 45 miljoen euro uit om de lange wachtlijsten in buitengewoon onderwijs aan te pakken.

28 juni