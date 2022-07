“Mijn dochter kan weer slapen”: in Zele haalt buur opgelucht adem nu padelclub om 20u dichtgaat

Berlare Dronken bestuurder krijgt geldboete en rijverbod nadat hij vitrine van wassalon binnenreed

Een man uit Berlare stond dinsdagochtend terecht voor de politierechter nadat hij een ongeval had veroorzaakt waarbij hij in dronken toestand in slaap was gevallen, de man was naar een feestje geweest en op weg naar huis liep het mis.

28 juni