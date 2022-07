“Mijn dochter kan weer slapen”: in Zele haalt buur opgelucht adem nu padelclub om 20 uur dichtgaat

Zele Testfase van veelbespro­ken nieuw circulatie­plan gaat in: “Tijd brengt raad”

Het was vrijdagochtend serieus wennen in de Zeelse straten op de eerste dag van de testfase van het nieuwe circulatieplan. De nieuwe knips en rijrichtingen stellen het aanpassingsvermogen van de weggebruikers op de proef. “De testfase van het circulatieplan zal een jaar duren, maar we plannen tussentijdse evaluatiemomenten”, zegt burgemeester Hans Knop (CD&V).

