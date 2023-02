Meneerke Wuif verhuist definitief naar woonzorgcentrum: “Monument verdwijnt uit het straatbeeld”

Dendermonde Daar komt de paddentrek weer aan: op twee locaties helpen vrijwilli­gers diertjes de straat over

Het voorjaar komt stilaan in zicht, en dus komt ook de jaarljikse paddentrek er weer aan. In Dendermonde zullen dit jaar op twee locaties diertjes veilig de straat over geholpen worden. Dankzij Natuurpunt, vrijwilligers en de stad.