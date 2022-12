Meerderheid weigert Open Vld-voorstel kwijtschelding huurgelden voor verenigingen

“De voorbije gemeenteraden werden vanuit de oppositie positieve en constructieve agendapunten over de heersende energiecrisis op de agenda geplaatst door de Open VLD-fractie. De noodlening voor alle jeugd, cultuur en sportverenigingen om hen deze moeilijke periode te helpen overbruggen werd in oktober droogjes van tafel geveegd met een aantal drogredenen”, stelt Dirk De Mey (Open Vld).

Tijdens de laatste gemeenteraad van Open Vld werd gevraagd om de huur van alle jeugd,- cultuur en sportverenigingen die gemeentelijke terreinen en accommodaties huren in 2023 slechts voor de helft aan te rekenen. “Dit conform de beslissing genomen binnen het AGB, waarbij een concessionaris (uitbater van de cafetaria van de sporthal, red.) wordt vrijgesteld van zes maanden huur te betalen. Enkel op deze manier worden alle jeugd, sport en cultuurverenigingen die voor hun dagelijkse werking en/of trainingen gebouwen en terreinen huren van het gemeentebestuur op een gelijkwaardige manier behandeld”, aldus De Mey. “Door deze beslissing krijgt een Zeelse horeca uitbater onrechtstreeks een financiële steun in het moeilijke en onzeker ondernemersklimaat waarin we door de coronacrisis en de hierop volgende energiecrisis zijn verzeild geraakt “ merkt Geert D’Hooge op. Het voorstel om de algemene belasting voor zelfstandigen in 2023 slecht de helft aan te rekenen werd door de meerderheid verworpen. “Het is de taak van een gemeentebestuur iedereen en elke vereniging op gelijke voet te behandelen. Alle gelijkheidsprincipes worden door dit gemeentebestuur stiefmoederlijk behandeld”, zegt Open Vld.

Het gemeentebestuur is het niet eens met de analyse van Open Vld. “De slechte bereikbaarheid van sporthal De Klodde naar aanleiding van de omgevingswerken is één van de belangrijkste redenen voor deze tijdelijke korting op de concessievergoeding”, reageert Johan Anthuenis (CD&V), voorzitter van het AGB. “Dat kan iedereen ter plaatse vaststellen. Open Vld heeft dit zelfs eerst mee goedgekeurd. Het geheugen van Open VLD is blijkbaar vrij kort. Zij hebben de vorige legislatuur ook fikse kortingen gegeven aan de uitbater van de cafetaria in de vroegere sporthal en de meeste sportverenigingen weten dit nog heel goed. En dat was zonder omgevingswerken toen. En de bedrijfsbelastingen hebben ze toen ook niet gehalveerd.”

Ook schepen van Financiën Thomas Bauwens (CD&V) is niet opgezet met het betoog van Open Vld. “Open Vld blaast warm en koud tegelijk. We kiezen er voor om verenigingen structureel te helpen door energieverslindende apparatuur op termijn te vervangen en samen met hen na te denken over hoe ze het eigen energieverbruik kunnen terugdringen. Een éénmalig cadeautje is een pleister op een open wonde en pakt de grond van het probleem niet aan. Wat de concessie betreft slaan ze de bal helemaal mis. De concessionaris van De Klodde heeft een concessie gekregen van de gemeente. Dat is heel wat anders dan belastingen op bedrijven of verhuren van een sportzaal. De concessionaris moet wel degelijk ook de belasting op bedrijven betalen, dus van ongelijke behandeling is absoluut geen sprake.”