Mathias (17) kroont zich in Frankrijk tot wereldkampioen éénwieleren slalom: “Wereld al gezien door mijn sport”

ZeleIn het Franse Grenoble heeft Zelenaar Mathias Bracke (17) recent de kampioenstitel behaald in een slalomdiscipline op het wereldkampioenschap éénwieleren. “Mijn volgende doel is het wereldrecord breken”, klinkt het ambitieus.

Voor een leek is het al een kunst om je evenwicht te bewaren op een éénwieler. Mathias slaagde er op het wereldkampioenschap in om een 75-tal meter tussen kegels op 18,31 seconden te overbruggen door tussen kegels te laveren alsof het niks is. Hij haalde het in de finale van 3 Zwitsers, 2 Duitsers, een Japanner en een landgenoot.

Om die topprestatie te leveren, traint Mathias drie keer per week, onder meer bij circusschool Sarakasi. “Eigenlijk zit ik dagelijks op mijn éénwieler om steeds te verbeteren.” Het talent zit overigens in de familie, want ook Mathias’ neef Gert-Jan De Vleeschouwer gooide hoge ogen op het WK met een wereldrecord op de marathon. “Hij kon er jammer genoeg niet bij zijn voor het interview, want hij zit voor zijn studies momenteel op Erasmus in Noorwegen.” Ei zo na haalde Mathias ook een tweede wereldtitel met het team 4x100. “In de finale moesten we enkel de duimen leggen voor Japan en werden we tweede.”

Van Canada tot Zuid-Korea

Het was zeker niet het eerste wereldkampioenschap voor de jonge Zelenaar. “Dit is wel de eerste keer dat ik een wereldtitel behaal in een finale die openstaat voor alle leeftijden. Eerder nam ik ook al deel aan WK’s in Canada en Zuid-Korea en over twee jaar staat Minnesota in de Verenigde Staten op het programma. Door mijn sport heb ik de wereld al een stukje gezien en bovendien heb ik er al vrienden door gemaakt over de landsgrenzen heen. Je komt mekaar immers voortdurend tegen omdat het éénwieleren een relatief klein wereldje is.”

Mathias is geen onbekende in Zele. Dagelijks fietste hij tijdens het schooljaar van zijn thuis in Zele-Dijk naar het Pius X. Volgend jaar gaat hij in Gent studeren. “Helaas mag ik nog niet op kot van mijn ouders, maar ik ben wel van plan om dagelijks naar het station in Zele te fietsen met mijn éénwieler.”

Dat hij gek is van zijn sport bewees Mathias ook afgelopen week. “Samen met een 70-tal andere deelnemers hebben we vijf dagen België doorkruist voor het goede doel. Onder de noemer ‘Samen bewegen voor adem’ wilden we meer zichtbaarheid creëren rond de slijmziekte mucoviscidose.”

Wie Mathias aan het werk wil zien, kan dat begin september op de jaarlijkse Dijkfeesten. Op zaterdag 3 september vormen de Open Zeelse Eenwielerwedstrijden het hoogtepunt met ook deelname van Nederlandse kampioenen.

