Man zwaargewond na steekpartij in woning: twee verdachten opgepakt

Zele Lokaal vaccinatie­mo­ment in Zele is groot succes: “Vooral mensen die eerst vaccin aan zich lieten voorbij­gaan”

25 augustus In het Henri Van Daelecentrum in Zele heeft de gemeente dinsdagavond een lokaal vaccinatiemoment georganiseerd met het vaccin van Johnson&Johnson. De gemeente stuurde vorige week pamfletten rond, die nogal over de tongen ging omdat het in twee talen was opgesteld, om zo niet gevaccineerde bewoners toch nog op te roepen om geen schrik te hebben van de spuit. “De bereidheid bij heel wat Zelenaars was groot en het vaccinatiemoment was een succes”, zegt Reinout Remmery van de Eerstelijnszone Dender.