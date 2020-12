Maarten Cooreman (E. Zele) blij met beslissing om competitie midden februari te hervatten: “Iets om naartoe te werken”

VoetbalDat de competitie halverwege februari opnieuw kan opstarten is iets wat ze bij eersteprovincialer Eendracht Zele helemaal zien zitten. Kan ook moeilijk anders, want de vijf wedstrijden die al werden afgewerkt, zijn allemaal gewonnen. De Voetbalbond besliste om enkel de heenronde af te werken en dus kunnen Maarten Cooreman en co starten ‘in een zetel’.

De bond schiep duidelijkheid en daar zaten ze, net als bij de andere provincialers, ook in Zele op te wachten. “Het is nog even voor we er weer kunnen aan beginnen, maar er is vooral toch onzekerheid weg nu er een datum is", stelt Maarten Cooreman. “Al weten we op dit moment niet zeker dat er effectief weer zal kunnen gevoetbald worden op 14 februari. Toch is het iets om naartoe te werken. Na al dat individuele lopen, fietsen of padel spelen met twee, meer zat er niet in. En het is voorlopig nog altijd onmogelijk om in groep te trainen.”

Bij Eendracht hopen ze begin januari te hervatten met de groepstrainingen. “Met de volledige groep of in groepjes van vier of meer. Het hangt niet alleen van de overheid, maar ook van het gemeentebestuur af”, gaat Cooreman voort. “Onze trainer liet weten dat hij ook hoopt er tegen halverwege januari opnieuw te kunnen in vliegen, zodat we helemaal klaar zijn voor de nieuwe start.”

Vijftien op vijftien

Zele kan alvast niet klagen over de beslissing van de Voetbalbond om enkel de heenronde nog af te werken. “Wij hebben vijftien op vijftien, dus staan we er goed voor. Andere teams zullen het een mindere beslissing vinden en hebben nog wat in te halen”, verduidelijkt de spits. “Zij zullen misschien wat achter de feiten aanhollen en starten met een zekere druk, terwijl daar voor ons geen sprake van is. Er hoeft ook niks voor het bestuur, maar als we bovenin kunnen blijven staan tot in mei, dan zullen we dat uiteraard niet laten schieten.”

Tegen Denderhoutem, Jong Zulte, Latem, Mariakerke en Berlare lukte het Zele om de drie punten te pakken. “De ploegen die na vijf wedstrijden in onze buurt geklasseerd staan, daar moeten we nog tegen spelen, zoals Elene-Grotenberge, Kalken en Aalter. Het kan dus best spannend worden. We kijken er hard naar uit en zijn het contact met elkaar niet verloren. Een voordeel van allemaal in de buurt van het veld te wonen.”