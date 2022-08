Lize De Paepe (33) neemt eind augustus afscheid als cafébazin Gildenhuis: “Beste leerschool voor het leven”

ZeleNa acht jaar zwaait Lize De Paepe eind deze maand af als uitbaatster van de bekende kroeg Gildenhuis in de Kloosterstraat in Zele. “Van mijn vaste klanten weet ik wat ze willen drinken en in welke volgorde.”

Een café creëren waar een gezellige en huiselijke sfeer heerst. Dat was acht jaar geleden het doel toen Lize als twintiger het roer overnam van het Gildenhuis. In dat opzet is ze geslaagd. “Gildenthuis is uitgegroeid tot de officieuze slogan van mijn zaak”, zegt de Zeelse cafébazin.

“Vaak neen zeggen”

Waarom ze er straks mee stopt? “Sowieso had ik mij voorgenomen om dit niet heel mijn leven te doen. Bovendien heeft de coronacrisis toch een knauw gegeven aan het caféleven. Mensen zijn het gewoon geworden om thuis iets te drinken met vrienden en gaan minder snel op café. Bovendien heeft in de horeca werken ook een weerslag op je privéleven en relatie. Mijn vriend zat aanvankelijk mee in de zaak, maar is er vier jaar geleden uitgestapt. Je moet vaak neen zeggen tegen afspraken met vrienden of pakweg een babyborrel. Ik kijk er straks naar uit om er wel te kunnen bij zijn.”

Dansen op de biljarttafel

Toch zal Lize straks met mooie en warme herinneringen kunnen terugblikken op haar tijd in het Gildenhuis. “Het fijne aan het caféleven is dat er wel eens buiten de lijntjes wordt gekleurd. Zo is er hier wel eens op de biljarttafel gedanst tijdens het jaarlijkse Ceciliafeest”, lacht ze. “Op dinsdag komen steevast bezoekers van de markt iets drinken. Van een groepje drinken vriendinnen weet ik dat ze altijd eerst een koffie bestellen, gevolgd door een rozenbottelthee. Als ze die vaste bestellingen vervangen door witte martini’s en een wijntje weet ik dat er iemand jarig is”, lacht ze. In Gildenhuis kwamen de afgelopen jaren ook heel wat kersverse vaders ‘ ’t scheel afdrinken’. “Dat is een Zeelse traditie die verwijst naar de schele blik van pasgeboren baby’tjes. Om af te raken van die schele blik, trakteren vaders op café.”

In het Gildenhuis leerde Lize ook haar mannetje staan. “Sommige cafégangers durven wel eens frank uit de hoek komen. De eerste jaren ben ik een aantal keren wenend naar huis vertrokken, maar je leert dat plaatsen en relativeren. Ik ben zelf ook vrij direct in mijn communicatie, maar door café te houden leer je anders gevoeligheden ook beter kennen. Eigenlijk was café houden mijn beste leerschool voor het leven.”

Na haar afscheid van het Gildenhuis gaat Lize het komende jaar opnieuw studeren. “Als aanvulling op mijn Master sociaal werk ga ik voor een educatieve master om aan de slag te gaan in het onderwijs. Eén van de mogelijke pistes waar ik over nadenk is mij verder verdiepen in de wereld van de kinderopvang", vertelt ze.

Met Freek Vanoverberghe, tot op heden barman bij cocktailbar La Promesa, staat er al een opvolger klaar om straks het roer over te nemen van het Gildenhuis. Op zaterdag 27 augustus doet Lize een laatste keer de deuren open. Onder de noemer ‘Bye Bye Gilden(t)huis zal er die dag een springkasteel en frietkot aan het café staan.

