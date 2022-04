Leerlingen GO! talent vertalen werk SMAK naar krijtkunstwerk op speelplaats

Lebbeke Gemeentebe­stuur zoekt vrijwilli­gers voor Rap op Stap-kan­toor

Het Lebbeekse gemeentebestuur is op zoek naar inwoners die als vrijwilliger willen helpen in het Rap op Stap-kantoor. Dat is een reiskantoor waar kwetsbare inwoners met een beperkt budget terecht kunnen om toch eens een reisje of uitstap te plannen.

26 april