Leegstaande woning gaat volledig in vlammen op in Zele

Op de zolder van de woning stonden heel wat kartonnen dozen, waardoor de brand bijzonder hevig was. Het duurde dan ook even voor de brandweer de vlammen onder controle had. Wat de oorzaak van de brand is, is op dit moment nog niet duidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat de woning volledig vernield is. Ook het aanpalend huis heeft lichte schade opgelopen.