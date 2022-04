Leegstaand klooster mogelijk opvangplaats voor Oekraïense vluchtelingen

Hamme Spurt loopt vol voor passage Ronde Van Vlaanderen: “Twee jaar lang op gewacht om weer te mogen kijken”

Het Spurt in Hamme is waarschijnlijk de enige straat ter wereld met een wielerterm in, maar waar de naam vandaan komt weet niemand. Een ding is zeker, de straat loopt bijzonder graag warm voor de koers, en zeker voor de Ronde Van Vlaanderen. “Na twee jaar de hele straat weer mogen versieren voelt geweldig", klinkt het.

3 april