Kunst Nu exposeert bij Zeelse middenstanders

Met het initiatief wil Kunst Nu kunstbeleving in Zele bevorderen. Eén van de kunstenaars die zijn werk tentoonstelt is Willy Van Wulpen. Een twaalftal werken van hem zijn te bewonderen bij ‘Home Cleaning’ in de Kouterstraat. “In Zele toon ik voor het eerst mijn nieuwe reeks, 30 jaar na Basquiat na mijn jaarlijkse verblijven tijdens de expomaanden december en januari in Miami”, zegt Van Wulpen. Ook in de Welle aan Koevliet tonen leden van Kunst Nu hun werken. Naast Van Wulpen werken ook Monique Pensaert, Magda Rasschaert, Isidoor Van Damme, Lydie Van der Jeugt en Anna Van Gassen mee aan de expo.