Kubbteam Zele zet Dag van het Geluk in de kijker

Hamme Scholen trappen carnavals­week­end in gang met feest op school met bezoek van prinses carnaval

Dit weekend staat er in Hamme eindelijk opnieuw een editie van carnaval op het programma, voor het eerst in drie jaar. Het is nog geen volwaardige carnavalsstoet, maar dat Hamme er klaar voor is, is nu al duidelijk. Vandaag mochten de leerlingen van de lagere school carnaval in gang trappen, met een groot feest op alle scholen.

25 maart